Coronavirus Campania, sicurezza trasporti sulle isole

“La società Caprisightseeing srl,società caprese autorizzata per il trasporto pubblico sull’isola di Capri dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Regione Campania, ha adeguato i propri mezzi alle misure anticovid, per salvaguardare la salute dei passeggeri ha collocato tra i sediolini un pannello trasparente per evitare il contatto. Un sistema poco invasivo per accogliere i turisti sull’isola e garantire in sicurezza la mobilità.”