Coronavirus Campania, Nappi “Zero contagi è buona notizia, non abbassare la guardia”

“Finalmente una buona notizia: niente nuovi contagi, niente morti a Napoli. È la dimostrazione che l’impegno dei cittadini paga, nonostante gli amministratori, nonostante tutto. Questo non significa che possiamo abbassare la guardia, ma almeno affrontare le prossime settimane con un po’ di ottimismo”. Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.

“Anche oggi la cattiva politica offre un triste spettacolo: una guerra sulla pelle delle persone senza preoccuparsi della loro salute. La realtà della Campania fatta da tamponi che non ci sono, ospedali focolai, persone chiuse in casa, fame, bisogno e disperazione per tanti. Invece di litigare con i presidenti delle altre regioni, De Luca si dia da fare” – conclude.