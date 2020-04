Coronavirus. Campania, Nappi: “Da De Luca trasparenza alla cinese”

“Nuovi contagi di personale sanitario al Monaldi, il fattaccio dell’Ospedale La Schiava di Pozzuoli e ora si apprende la notizia, tenuta nascosta, di decine fra medici, infermieri e oss contagiati al Cto di Napoli. Poi scopriamo anche l’avvenuto trasferimento punitivo di uno dei sindacalisti dell’Asl Napoli 1 che aveva denunciato disservizi del 118 e la mancanza dei dispositivi di sicurezza. De Luca fa finta di nulla e parla d’altro. È solo distratto o ha adottato le regole di trasparenza del regime di Pechino?”. Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.

