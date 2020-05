Coronavirus, Beneduce: “Recovery Fund segnale di speranza”

Condividi

“Il Recovery Fund rappresenta senz’altro un segnale di speranza per il Paese e per il Sud. L’Italia, tra gli stati più colpiti dalla crisi, sarà il primo beneficiario con 172 miliardi di euro. Uno strumento indispensabile per favorire la ripartenza dei nostri territori”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliera regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea campana.

“Occorre ora attivare tutte le procedure per accelerare al massimo i tempi. Serve un’iniezione di fiducia nel tessuto sociale e produttivo del Paese”, aggiunge. “E’ importante spiegare bene all’Europa come si intende spendere questa ulteriore risorsa. Quali riforme ed investimenti si ritiene di dover fare per tirare l’Italia fuori dalle secche”. “Sono sicura che gli italiani sapranno moltiplicare con i loro sforzi e le loro laboriose idee le opportunità che il Recovery Fund darà loro”, conclude Beneduce.