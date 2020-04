Coronavirus. Beneduce: “Governo fermo su turismo, serve scossa”

Il bollettino dell’Ufficio Studi di Enit, Agenzia nazionale del turismo, stima un crollo di 20 miliardi di euro quale impatto delle mancate entrate dal turismo estero e visitatori stranieri in calo fino al 2023. L’effetto del lockdown per la pandemia da Covid-19 sul sistema turistico italiano è stato devastante ma questo governo sembra non essersene ancora reso conto. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità

Purtroppo, l’esecutivo Conte continua pervicacemente ad ignorare le proposte che arrivano dall’opposizione. Forza Italia ha proposto un Piano Marshall con deducibilità totale delle spese per chi resta in Italia per le vacanze, sgravi fiscali per le spese di promozione turistica, finanziamenti a fondo perduto per le imprese come alberghi e ristoranti, azzeramento del costo del lavoro, proroga delle concessioni statali – aggiunge.

Tutte misure di buonsenso che però al momento non sembrano far parte dell’agenda e delle priorità del Governo.In Campania il danno sarà ancora maggiore, visto che non c’è ancora un tavolo con tutti gli attori del settore. Manca una strategia comune e una visione a breve e lungo periodo – ricorda Beneduce..

I gestori degli stabilimenti balneari sono allo sbando perché senza un riferimento istituzionale in grado di decidere, il settore extra alberghiero è in ginocchio, agenzie di viaggio e imprese di noleggio di veicoli con conducente abbandonate da tutti.

Operatori lasciati al proprio destino in un momento cruciale perché a ridosso della stagione estiva, che per taluni purtroppo è finita ancora prima di iniziare. Governo e Regione facciano la loro parte fino in fondo, ascoltando le categorie e le opposizioni – conclude.