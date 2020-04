Coronavirus: Beneduce (Fi), vicino a campani per fase 2

Condividi

“Dal dibattito in aula di oggi è emerso il grande senso di responsabilità dei campani. E io mi sento come cittadina e come rappresentante delle istituzioni vicino ai miei conterranei che hanno dimostrato disciplina e rigore in queste settimane. Sono orgogliosa dei campani.

Ringrazio la nostra grande comunità e sarò accanto ai miei concittadini per la Fase 2″. Lo dice Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia a margine della seduta dell’assemblea campana sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 tenutasi questa mattina.

“Malgrado le tante disfunzioni, i tamponi in ritardo, la medicina territoriale carente, gli ospedali in subbuglio, i campani sono rimasti a casa e hanno dimostrato senso di responsabilità”, aggiunge Beneduce.

“Ci aspettiamo che anche il governatore De Luca e il governo nazionale facciano ora la loro parte”, rincara.

“Dobbiamo ai medici, al personale sanitario tutto, e ai cittadini il risultato, nonostante tutto abbastanza positivo, della Fase 1”, spiega l’esponente azzurro.

“Ora sotto a lavorare per Fase 2. Ci sono grandi criticità da affrontare. Con una economia al collasso. Mi riferisco soprattutto al comparto turistico, dilaniato dalla crisi e dall’assenza di una visione strategica. Alberghi, attività extra alberghiere, case vacanza, noleggiatori di auto con conducente, agenzie di viaggio, balneatori si aspettano una risposta dallo Stato e dalla Regione. Eserciteremo la funzione di pungolo di opposizione per spingere il governo regionale a non lasciare indietro nessuno”, conclude Beneduce.