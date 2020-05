Coronavirus, Beneduce (Fi): “Regione non scarichi su famiglie assistenza disabili”

Condividi

“Occorre evitare che la pandemia aggravi più del dovuto il già pesante carico di cura che oggi ricade sui familiari delle persone con disabilità. Il decreto Cura Italia ha chiesto di riprogrammare il welfare regionale ma la Campania anche in questo caso è ultima”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia, che ha indirizzato una istanza via Pec al presidente De Luca per sollecitare un intervento concreto sulla rimodulazione delle politiche sociali di Palazzo Santa Lucia.

“Non si può chiedere ad un genitore di un ragazzo disabile di sostituirsi quotidianamente all’insegnante di sostegno o obbligare i familiari di chi presenta gravi deficit dell’interazione sociale di supplire all’assenza di assistenti sociali e di esperti nei trattamenti di disturbi dello spettro autistico”, spiega l’esponente azzurro.

“A ciò si associa il disagio collegato alle RSD (Residenze Sanitarie per Disabili) che in Campania o sono per lo più assenti o del tutto inadeguate ai bisogni delle persone più in difficoltà”, aggiunge Beneduce.

“Chiediamo al presidente De Luca di mettere in campo quella riconversione dei servizi sociali che in altre regioni è già partita da un pezzo ma qui da noi no”, rincara Beneduce. “Su autismo, odontoiatria di comunità per pazienti con ‘bisogni speciali’, caregiver familiare ho presentato leggi e mozioni ma nulla si è mosso finora. Serve una svolta, prima che tutto il lavoro fatto in questi anni sulle persone con disabilità finisca per andare disperso a causa della superficialità della Regione”, conclude Beneduce.