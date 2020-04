Coronavirus, Beneduce (Fi): “Più prevenzione in Residenze Sanitarie per i Disabili”

Condividi

“Le Residenze Sanitarie per i Disabili (Rsd) in queste settimane stanno riprogettando faticosamente le modalità di erogazione dei servizi per l’assistenza domiciliare, dei servizi educativi e dei centri diurni ma è indispensabile conoscere le azioni messe in campo dalla Giunta Regionale per prevenire l’accesso di casi di COVID-19 in queste strutture”. Lo dichiara la consigliera regionale di Forza Italia Flora Beneduce, componente della Commissione Sanità.

“Soltanto mettendo in campo protocolli di prevenzione e monitoraggio efficaci si può garantire l’incolumità di questa fascia di popolazione molto fragile. Si tratta di protocollo rivolti sia ai visitatori sia agli ospiti che ai dipendenti e ai fornitori”, aggiunge.

“In particolare, la Regione dovrebbe assicurare la presenza di uno pneumologo ed un infermiere per la prescrizione di ossigeno e l’esecuzione della saturimetria. Allo stesso modo, la Giunta regionale dovrebbe procedere all’individuazione di un referente per la prevenzione e il controllo del COVID-19, adeguatamente formato e che operi in stretto contatto con le Autorità Sanitarie Locali per le attività connesse all’emergenza Covid in caso di ospiti positivi”.

“Serve la promozione di interventi formativi rivolti al personale per la corretta adozione delle precauzioni standard e procedure di isolamento. Così come è necessario avviare attività di sensibilizzazione verso l’utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il presidente della Regione convochi il terzo settore e le Residenze Sanitarie per Disabili al fine di riprogettare le attività e garantirne il prosieguo in sicurezza”, conclude Beneduce.