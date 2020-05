Coronavirus, Beneduce (Fi): “Ok posti letto Boscotrecase, ora sanità sia priorità”

Condividi

“Ho partecipato questa mattina all’inaugurazione presso il Covid-Hospital di Boscotrecase dei nuovi locali di Terapia Intensiva e Rianimazione, con 13 posti letto, perché ritengo che la sanità ospedaliera debba tornare ad essere una priorità dell’azione di governo regionale. Ora si pensi alla medicina territoriale che è l’anello debole di tutto il sistema sanitario locale”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità.

“Serve una azione di prevenzione concreta. Le USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, sono partite a macchia di leopardo in Campania. Con successo nei comuni della Napoli 3 Sud, mentre non del tutto in altre realtà. Manca ancora la capacità di mappare il contagio sul territorio”, aggiunge Beneduce.

“Il Covid-Hospital di Boscotrecase può contare su professionisti preparati e scrupolosi ma serve una governance regionale in grado di tutelare i camici bianchi e il personale sanitario sia sotto il profilo delle protezioni individuali che per la parte squisitamente organizzativa, separando alla fonte il trattamento di soggetti sospetti di Coronavirus dall’utenza di altro tipo”, conclude Beneduce.