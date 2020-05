Coronavirus, Beneduce (Fi): “B&B esclusi da sostegno microimprese”

Condividi

“Occorre rivedere la misura di sostegno rivolta alle microimprese della Campania perché sono tante le realtà escluse. I B&B, ad esempio, sono stati completamente tagliati fuori dalla Regione”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Turismo.

“La tesi secondo cui i Bed and Breakfast siano stati tagliati fuori per via dell’assenza della Partita IVA non sta in piedi”, aggiunge l’esponente azzurro. “Non hanno la P. IVA perché la legge non prevede l’apertura di una posizione di questo tipo per avviare l’attività di

B&B ma hanno la SCIA, è questa la traccia da seguire per poterli identificare e riconoscerli”, spiega Beneduce.

“Parliamo di 7-8000 attività senza un sostegno. Duemila soltanto a Napoli e mille in comuni come Sorrento. Migliaia di famiglie colpite dalla crisi economica scaturita dal COVID-19 e ora colpite anche dalla superficialità della Giunta regionale”, rincara la consigliera di Forza Italia.

“Eppure si tratta di gestori che hanno ristrutturato appartamenti, che hanno fatto investimenti per migliorare l’accoglienza delle loro case.

E’ la faccia bella ed efficiente della Campania, perché nei Bed and Breakfast si costruisce un rapporto diretto con il cliente che va via con un ricordo ed un’immagine positiva di Napoli e di tutta la regione. Non è possibile estrometterli con un tratto di penna soltanto perché non hanno Partita IVA”, conclude Flora Beneduce.