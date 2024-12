Corea del Sud, mandato d’arresto per il presidente sospeso Yoon

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un tribunale sudcoreano ha spiccato un mandato di arresto per il presidente sospeso Yoon Suk Yeol in relazione al suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. "Il mandato di arresto e il mandato di perquisizione per il presidente Yoon Suk Yeol sono stati emessi questa mattina", ha dichiarato in un comunicato l'autorità che conduce l'indagine congiunta contro Yoon. "Non è stato fissato alcun calendario per ulteriori procedimenti". È la prima volta nella storia della Corea del Sud che un presidente in carica è oggetto di un'azione legale di questo tipo. Yoon Suk Yeol è ancora ufficialmente in carica in attesa di una sentenza della Corte costituzionale sul suo impeachment, deciso il 14 dicembre dall'Assemblea nazionale. Attualmente è sospeso dall'incarico e si prevede che la Corte confermi o respinga la sua destituzione entro la metà di giugno. Il 3 dicembre Yoon ha dichiarato inaspettatamente la legge marziale ma è stato costretto a fare marcia indietro poche ore dopo, sotto la pressione dei parlamentari e di migliaia di manifestanti. Oggi l'ufficio anticorruzione sudcoreano che sta indagando sul fallito tentativo di imporre la legge marziale ha annunciato che sta effettuando perquisizioni nella sede del controspionaggio militare. "La squadra investigativa sta conducendo un'operazione di perquisizione e sequestro presso il Comando del controspionaggio", è stato annunciato con un comunicato. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.