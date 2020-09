Cordoglio Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli per la morte della Guardia Costiera Aurelio Visalli

Condividi

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza , Prefetto Franco Gabrielli, appresa la tragica morte del sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli intervenuto eroicamente per salvare alcuni bagnanti, ha espresso, a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e solidarietà ai militari della Guardia Costiera.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha espresso «profondo dolore e il cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai colleghi del secondo capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli, deceduto durante un intervento di salvataggio in mare nel golfo di Milazzo».

«Il gesto coraggioso del militare – ha aggiunto la responsabile del Viminale -, che è intervenuto senza esitazioni per soccorrere alcuni bagnanti in difficoltà, evidenzia il sacrificio, l’altruismo e la generosità di chi opera quotidianamente nel nostro Paese per la sicurezza e la tutela della incolumità dei cittadini».

