Coppa Italia Master a Roccaraso

2 minuto di lettura

Condividi

Lo sci club 18 di Cortina d’Ampezzo fa incetta di podi assoluti

nelle due gare di Coppa Italia organizzate dagli sci club Napoli e Posillipo

Medaglie al Comitato campano con Andrea Ballabio e Giuseppe Fiordiliso del SAI, Mika Falco e Carlo Langella del Napoli,

Paola Capuano dell’Iski, Sergio Mazza e Francesca Vannucci del Posillipo

Napoli, 20 gennaio 2025 – Sono stati 150 i concorrenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alle due gare Coppa Italia Master organizzate a Roccaraso domenica scorsa dagli sci club Napoli e Posillipo. La parte del leone l’ha fatta lo sci club 18 di Cortina d’Ampezzo che ha portato a casa ben 9 podi nei due giganti che valevano anche per il circuito MasterMind (gara 1 e 2).

Due gare caratterizzate da variazioni meteo che dalla nebbia al sole hanno avvantaggiato e penalizzato le prestazioni nella prima gara, ma hanno messo tutti nelle stesse condizioni nella seconda.

Il re della giornata è stato senza dubbio Roberto Siorpaes dello sci club 18, che non solo ha vinto entrambe le gare nella categoria Master B (classe 1964), ma ha fatto sempre registrare il miglior tempo, compresi Giovani e Senior che partecipavano alla Coppa Italia.

Un altro atleta dello sci club 18 ha vinto entrambe le gare nella categoria Master A, Emanuele Reale che gareggia per il team di Cortina d’Ampezzo, ma ha origini pugliesi.

Nella categoria femminile (Master C) classifica fotocopia per le due gare vinte da Benedetta di Stefano del 18

Nella categoria Giovani Senior Francesca Chianese dello sci club Napoli ha vinto la prima gara e si è piazzata al secondo posto nella seconda alternandosi con Sofia Lombardi del SAI Napoli. Al terzo posto nel primo gigante si è classificata Letizia Noschese del SAI che nel secondo ha lasciato il posto alla sua compagna di squadra Francesca Ferraro.

Nella stessa categoria maschile stessa inversione per Niccolò Troiano dello sci club Posillipo che vince prima l’oro e poi l’argento alternandosi con Giorgio Quarto dello sci club Vesuvio. Il bronzo è andato al cuneese Elia Brizio nella prima gara e a Marco Mancini del Vesuvio nella seconda.

Nelle varie categorie che raggruppano i concorrenti per anno di nascita successi campani con l’inossidabile Gianfredo Puca del SAI, classe 1941 che vince ne master B11 entrambe le gare. Due ori anche per la mitica Mika Falco dello sci club Napoli, classe 1943 che vince nella categoria femminile Master C11, e per Paola Capuano (ISKI) che vince nella categoria C8. Doppia vittoria nei Master B10 per Giuseppe Fiordiliso del SAI Napoli e per Carlo Langella dello sci club Napoli tra i Master A3.

Due argenti sono arrivati per il nostro comitato con Andrea Ballabio del SAI nei Master B8 e con Sergio Mazza del Posillipo nei Master A4 e due bronzi in campo femminile con Francesca Vannucci dello sci club Posillipo tra le master C5.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.