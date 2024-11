Cop 29, approvato accordo: 300 miliardi di dollari all’anno per i Paesi poveri

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – I negoziatori internazionali al vertice annuale sul clima hanno raggiunto un accordo che aumenta l’assistenza finanziaria alle nazioni povere a circa 300 miliardi di dollari all’anno nel prossimo decennio. La presidenza della Cop29, che supervisiona i colloqui, ha pubblicato l’accordo su un sito web delle Nazioni Unite dopo averlo fatto circolare privatamente tra i negoziatori. Ne dà notizia il Washington Post. L’accordo finale prevede che i Paesi più sviluppati forniscano almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 per aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte ai disastri climatici. L’accordo, che i delegati discuteranno in una sessione aperta prima di votare formalmente, concluderebbe due settimane di negoziati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Baku, in Azerbaigian. —internazionale/[email protected] (Web Info)

