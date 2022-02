Convenzione tra l’Università della Campania e la Fondazione Villaggio dei Ragazzi

Condividi

Il Prof. Roberto MARCONE, Delegato all’Orientamento del Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e il dott. Felicio DE LUCA, Commissario Straordinario del Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore d’Angelo”, hanno dato il via all’Accordo che promuove le attività di formazione e di orientamento a beneficio degli studenti della “Vanvitelli“. Le attività previste, volte a realizzare l’alternanza studio – lavoro, consistono in una serie tirocini formativi e di orientamento curriculari ed extra curriculari per gli studenti del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’ istituzione Universitaria: “Questa collaborazione con il prestigioso Ateneo casertano – ha dichiarato il Commissario straordinario De Luca – segna un’ulteriore crescita del nostro Ente socio – assistenziale, educativo e formativo. L’auspicio è che questo atto sia un punto di partenza per creare una sinergia tra il mondo accademico e la nostra Opera“. Sulla stessa lunghezza d’onda, l’ing. Claudio PETRONE, che ha fortemente lavorato alla realizzazione del progetto: “L’Accordo sottoscritto rappresenta indubbiamente un importante successo perché favorisce gli studenti e il diritto allo studio in entrambi i sistemi formativi; in particolare, durante il corso di studio, i discenti universitari saranno impegnati a realizzare un progetto di riqualificazione dell’Opera maddalonese (Rilievo della struttura, Ape in entrata e in uscita, redazione di computi metrici dettagliati) sotto la supervisione del Prof. Nicola PISACANE, docente al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della “Vanvitelli””.