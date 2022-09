Condividi

Presso il Tribunale di Napoli Nord nella sala Livatino si è tenuto il convegno “Una Cassa non solo per far cassa: conosciamo meglio il nostro istituto previdenziale”

Gli indirizzi di saluto sono stati resi dal Presidente del Tribunale Picardi e dal Procuratore Capo Troncone. Hanno preso la parola e aperto il convegno dibattito il Commissario Straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord Avv. Fabio Benigni, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Avv. Ugo Verrillo, il Presidente della Scuola di Formazione professionale di Santa Maria Capua Vetere Avv. Patrizia Manna, il Commissario distrettuale di disciplina Avv.Rocco Spena, il Segretario Aiga Napoli Nord De Angelis, il Presidente Nazionale Aiga Avv. Francesco Paolo Perchinunno.

A moderare gli interventi il Consigliere nazionale Aiga Avv. Mike Lubrano

Gli interventi tecnici sono stati tenuti dall’Avv. Marisa Annunziata quale Consigliere di amministrazione di Cassa Forense.

A seguire l’intervento dell’Avv. Antonella Panico delegato Cassa Forense del distretto della Corte di Appello di Napoli . Le conclusioni affidate all’Avv. Valter Muti Presidente di Cassa Forense.

Un convegno che si inserisce in un periodo importante per l’avvocatura italiana che si accinge a rinnovare l’organo di previdenza ed assistenza degli avvocati .

Le elezioni dei delegati per la Cassa Forense 2023-2026 si terranno presso la Fondazione Fest in Via Lussemburgo S.M.C.V. 26-27-28-29-30 Settembre 2022

Il gruppo Dignità Forense con Angela Del Vecchio Presidente ha espresso la

Candidatura del Presidente della Scuola di Formazione Professionale Avv. Patrizia Manna, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Ugo Verrillo e del Delegato Cassa uscente Avv. Antonella Panico con il gruppo “Dignità Forense per l’unità”.

Le parole della Presidente Avvocato Angela Del Vecchio:

“Cassa Forense non deve essere vista e avvertita esclusivamente come organo impositore. La Cassa è la migliore amica dell’avvocato e con la presenza dei nostri delegati a Roma, riusciremo ad avere quella interlocuzione necessaria a garantire che il percorso professionale dei colleghi sia assistito con disponibilità e vicinanza dal nostro organo di previdenza. I colleghi Manna, Verrillo e Panico saranno la garanzia dell’impegno che insieme a loro assumo”.