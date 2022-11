Convegno “Time out contro la violenza di genere – identita’ di genere e sport”

Condividi

Sabato 26 novembre, alle ore 9.30, nel salone dei Trofei del Circolo Posillipo, si svolgerà il convegno “Time out contro la violenza di genere – Identità di genere e sport ” con l’obiettivo di sensibilizzare tutti contro la violenza di genere in particolare nello sport. Il Convegno, organizzato dal Circolo Nautico Posillipo insieme alla L.I.B.A. (Associazione di Leggende del Basket) e U.N.V.S. (Unione Veterani dello Sport) è l’atto conclusivo di tre Giornate di Studio effettuate presso alcune scuole napoletane per creare e consolidare l’alleanza Scuola e Sport, fortemente voluta dalle Istituzioni cittadine. La seconda parte del convegno, incentrata più sullo sport, affronterà la questione delle varianti di genere e cercherà di dibattere se lo sport si debba intendere inclusivo o equo, mettendo a confronto i rappresentanti del CONI, di SPORT E SALUTE e dell’ UISP. Si parlerà di diritto dello sport, di medicina sportiva e dell’influenza dei media sull’opinione pubblica. Infine concluderà il Convegno la testimonianza di un’atleta transgender che racconterà il suo vissuto.