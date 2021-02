Convegno Internazionale di Musicoterapia, la riabilitazione per l’età evolutiva tra autismo e sindrome di down a cura del dott. Domenico Manna

Pomigliano d’Arco, 24 febbraio – Il polo didattico campano del Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” di Vibo Valentia, a firma congiunta con il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, promuove nella giornata del 27 febbraio 2021, il Convegno Internazionale di Musicoterapia, dedicato alla riabilitazione in età evolutiva, tra autismo e sindrome di down.

L’importanza dell’arte con competenze curative sarà divulgata dal Dott. Prof. Pasquale Ruggiero, con focus sull’utilizzo della materia fisico-acustica e sonoro-visiva, alla luce degli studi realizzati in campo neuro-scientifico che vedono il superamento delle metodiche impiegate a scopo curativo e terapeutico.

Relatore di spicco sarà il dott. Domenico Manna, fondatore e direttore del Centro Isomusicale APS di Pomigliano D’Arco, impegnato nel quotidiano nell’applicazione della Musicoterapia riabilitativa.

La realtà da lui fondata insieme al Presidente del Centro, dott. Saverio Antignani, risulta essere faro ed eccellenza per tutto il Sud Italia.

La musicoterapia consente di lavorare sui ritmi, sulle abilità manuali, sulla memoria e sull’attenzione, seguendo un programma proposto in base alle esigenze di ogni singolo bambino o ragazzo.

Da anni il Centro Riabilitativo ISO Musicale di Pomigliano d’Arco, a Napoli, sta sperimentando gli ottimi risultati clinici e comportamentali ottenuti sui suoi giovani pazienti.

Attualmente i bambini ed adolescenti in terapia sono 90, ma le richieste rivolte al Centro, continuano ad aumentare.

L’attenzione e la sinergia delle figure di riferimento del Centro, il Presidente Dott. Saverio Antignani, la Coordinatrice Dott.ssa Afrodite Esposito, insieme a Domenico Manna, fa in modo che vengano assistiti ragazzi provenienti dai vari comuni campani e non solo: Napoli, Caserta, Salerno da Pesaro e Termoli.

Fiore all’occhiello della Musicoterapia Riabilitativa é il percorso terapeutico sensoriale, coordinato dal Dott. Manna insieme ad un’ Equipe composta da Psicologa, Logopedista, Educazione Comportamentale, Tutor RBT-ABA, Pedagogista, Terapista Occupazionale, Legale per la tutela delle famiglie con la disabilità.

Quanto realizzato in questo percorso, sarà divulgato all’interno del Convegno in data 27 febbraio. Parteciperanno ai lavori anche le figure istituzionali della città, rappresentate dal sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro e del vicesindaco Avv. Eduardo Riccio.

Si darà spazio anche alla dimostrazione pratica dei lavori di terapia condotti all’interno del Centro ISO Musicale. Alle ore 16:30 il Dott. Manna con la sua Equipe realizzerà una dimostrazione terapeutica somministrando le diverse tecniche musicoterapiche, verbali, comportamentali, motorie e occupazionali con diversi bambini e adolescenti che seguono il suo percorso.

Il Convegno, rivolto soprattutto alle famiglie, potrá essere seguito in diretta Faceboook sul canale del Centro Iso Riabilitativo per l’età Evolutiva.