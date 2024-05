0 minuto di lettura

Controstoria dell’Italia, il nuovo libro di Giampiero Mughini, inizia con un capitolo davvero interessante, ‘Quando a Firenze le donne sparavano dai tetti’... Uno spaccato reale, in una Firenze turbolenta, spietatamente fascista e antifascista.

Un capitolo che apre le danze, portando il lettore a voler andare avanti, a scoprire passaggi altrettanto interessanti.

Giampiero Mughini racconta la realtà, dalla morte di Benito Mussolini all’era Berlusconi, con dovizia di particolari che non lasciano spazio a dubbi.

La lealtà con cui descive i dettagli si taglia perfettamente con la conoscenza storica. I personaggi si mescolano in ambiente vari, ci sono uomini colti, quelli di un tempo, la gente del popolo, valorosi combattenti. Fascisti, partigiani, alleati.

Tutti immersi in una società cambiata enormemente.

Si arriva al cap. 4 ‘A New York nel 1972 la bellezza parlava italiano’. Ed era tutto bello così, a New York.

L’Italia è stata anche questa…

Mughini affronta tematiche complesse, liberatorie di tante energie nel nostro Paese.

Ecco il motivo per cui Controstoria dell’Italia è un libro armonioso, a tratti ironico, da leggere tutto d’un fisto, che ci porta a scoprire episodi e fatti sconosciuti, spesso ignorati.

