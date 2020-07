Controlli specifici nelle zone più critiche della provincia di Salerno

Nel vertice di oggi, le Forze dell’ordine e i sindaci si sono confrontati mettendo a sistema le informazioni, le esigenze del territorio e la diretta conoscenza dello stesso per porre in atto azioni ancor più incisive per contrastare maggiormente i reati.

Il tema della sicurezza pubblica nel territorio della provincia è stato affrontato anche oggi in prefettura, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Salerno Francesco Russo .

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!