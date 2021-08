Controlli interforze ai Decumani

Condividi

Da giovedì a domenica i i poliziotti del Commissariato Decumani e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile e dei #Nibbio dell’ Ufficio Prevenzione Generale e del personale del IV Reparto Mobile di Napoli , hanno effettuato controlli nel centro storico in particolare in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, largo Girolamo Giusso, largo Banchi Nuovi, via De Marinis, via Mezzo cannone e via Santa Chiara. Nel corso dell’attività sono state identificate 487 persone, controllati 25 esercizi commerciali sanzionandone due in via De Marinis per occupazione abusiva di suolo pubblico e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancato utilizzo del casco protettivo e guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, un 26enne napoletano è stato denunciato poiché sorpreso alla guida di un veicolo privo di patente perché mai conseguita.

