Contrasto al coronavirus, gazebo in piazza a Salerno per informare

Dalla prefettura l’iniziativa per un Ferragosto in sicurezza

Rafforzare la collaborazione tra le istituzioni ed accrescere il livello di sicurezza in vista dell’approssimarsi delle festività di Ferragosto. A Salerno parte la campagna di sensibilizzazione “Piazze in sicurezza”. Obiettivo principale rafforzare la presenza delle Forze di polizia sul territorio della provincia e mantenere alta l’attenzione dei cittadini sui comportamenti da tenere a tutela della salute pubblica per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Nell’ambito della campagna alcuni progetti condivisi, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da prefettura, regione Campania, Anci, Asl di Salerno, 118, ordine dei medici odontoiatri e ordine degli infermieri, Croce Rossa e Forze di polizia.

L’iniziativa, che si svolgerà nelle principali piazze dei territori costieri in alcuni giorni della settimana del Ferragosto, vedrà impegnati personale medico e infermieristico dell’ASL di Salerno e del 118, volontari della protezione civile e della Croce Rossa. Verranno allestiti in piazza dei “gazebo” con la distribuzione di mascherine fornite dalla Regione Campania, fino ad esaurimento delle disponibilità, nonché materiale informativo per invitare i cittadini al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale ed informarli sull’importanza del distanziamento sociale, unici strumenti che, al momento, possono contenere la diffusione del virus.

I comuni interessati dall’evento saranno Salerno, Sapri, Agropoli, Capaccio Paestum, Amalfi, Minori, Casal Velino, Ascea, Camerota, Castellabate, Pollica frazione “Acciaroli”, Centola frazione “Palinuro”, San Giovanni a Piro frazione “Scario”.

«Solo insieme potremo farcela», ha detto il prefetto Francesco Russo, «le istituzioni devono essere da esempio per la comunità. La comunità deve rispettare le regole emergenziali e riporre fiducia nelle istituzioni per superare questo momento di difficoltà».

