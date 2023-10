Condividi

Continua senza soste il tour letterario di Maria Pia Selvaggio in tutta Italia, invitata dai più prestigiosi luoghi di cultura. Nelle città di Napoli, Roma, Firenze e Milano il saggio “Senti caro Carlo. Fibre epistolari tra Carlo Emilio Gadda e Isabella Rappi Lehr” è stato accolto con caloroso interesse, poiché ha dato modo di approfondire orizzonti inediti di uno degli scrittori più importanti del panorama letterario mondiale.

La prossima tappa sarà Recanati dove, sabato 14 Ottobre p.v., avrà luogo una presentazione del saggio con il Patrocinio del Comune di Recanati, presso la Sala degli Stemmi. Dialogheranno con lautrice il dott. Paolo Coppari, vicepresidente dell’Istituto Storico di Macerata, coordinatore dei Cantieri mobili di Storia nelle aree appenniniche e la Prof.ssa Aurora Mogetta, Rettrice dellUniversità di Istruzione Permanente “Don Giovanni Simonetti” di Recanati (MC). Saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco di Recanati dott. Antonio Bravi e l’assessore alle politiche culturali dott.ssa Rita Soccio.

Nella cittadina di Recanati, che ha dato i natali al grande Giacomo Leopardi, Maria Pia Selvaggio si propone di rintracciare la grandezza di un autore in un altro autore, attraverso aderenze stilistiche e letterarie, per arricchire la lettura e l’interpretazione delle opere, soprattutto quando le parole nascondono armonici impensati. Possibile, dunque, ritrovare Leopardi in Gadda? Attinenze filosofiche, parallelismo nel modo di porsi alla provincia, diverse forme di ironia e la propensione allautobiografismo e allaffratellamento tra il “pasticcio gaddiano” e lo Zibaldone?

Maria Pia Selvaggio nasce a Telese Terme (BN), docente, scrittrice, saggista, ha lavorato per il teatro europeo e ha fondato una casa editrice, 2000diciassette edizioni, che opera su tutto il territorio nazionale. Si è interessata a figure femminili reali quali Bellezza Orsini (Janua beneventana) e Anna Fallarino: “Il delitto di via Puccini”. Ha pubblicato per il gruppo Mondadori un saggio sul templarismo e neo-templarismo e ha romanzato una storia vera sulla camorra al femminile: “Le padrone di casa”. Per il teatro ha scritto i drammi: “Hamida” e “Kariclea”, entrambi rappresentati in Francia, Belgio, Germania, Grecia, Spagna e Malta, oltre che in Italia a Firenze, teatro “La Limonaia”. Parecchi i premi vinti e copiosa la partecipazione ad antologie. All’attivo circa 15 titoli.