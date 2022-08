Continua l’estate in Cilento di “Storie al femminile” Sabato 27 agosto | ore 19 |Ogliastro Cilento Fondazione Matteo e Claudina De Stefano

Condividi

Cilento, 24 agosto 2022 – Da costa a costa, dal mare all’entroterra, alla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento, si raccontano le Storie al femminile, dove le donne sono assolute protagoniste di romanzi avvincenti, molti dei quali ambientati sul territorio, fino a caratterizzarne le proprie vite. Un’occasione per scoprire i mille volti della creatività dalle tinte rosa, in uno spazio aperto al dialogo. Insieme al giornalista Alfonso Sarno, con la partecipazione di Patrizia Del Verme, il prossimo sabato 27 agosto, alle 19, sarà la volta di Elvira Morena presentare la sua opera prima Domani mi vesto uguale, per Oedipus Edizioni. Con la prefazione di Rino Mele, che lo definisce un “non-romanzo, bensì un racconto – specchio, dove l’autrice non cerca la bellezza formale, ma una verità liberatrice”, il libro è ambientato tra Napoli, Parigi, New York e Gerusalemme, in cui si alternano le storie di personaggi quasi “cinematografici” ad animare la vicenda. Nel romanzo l’autrice rappresenta, in particolare, il mondo femminile: ”E’ rivolto alle donne della mia generazione, ex ragazze che viaggiano con il disagio addosso. Oggi, travolte dalle logiche del consumismo e dalla dittatura dell’omologazione che gioca sempre a ribasso, le donne hanno smesso di interrogarsi. Quando ci provano, avvertono un sentimento di smarrimento interiore, che omaggia di una profonda solitudine” – spiega la Morena. La protagonista della storia, Sara Ferrara, è una violinista con origini partenopee che non rinnega mai, neanche quando si trasferisce in Francia, dove prende a volare intorno al globo per via dei concerti. Il Vesuvio rimane nella sua mente il punto fisso di riferimento, simbolo di una imponente bellezza e della tragedia mista all’ineluttabile fatalità”. Racconti di speranza recondita, con la voglia di cambiamento che hanno ispirato il titolo originale.

Elvira Morena vive a lavora a Salerno, dove svolge la professione di medico cardio-anestesista al reparto di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona. E’ autrice di poesie inedite e racconti brevi pubblicati su blog e riviste culturali. Come narratrice, ha esordito nel 2015 col romanzo Domani mi vesto uguale, scritto in un periodo particolare di convalescenza. Ha sempre amato l’arte, la scrittura e coltivato la passione per la politica, trasmessale dal padre, Pasquale Morena, a sua volta medico e politico, al quale ha dedicato il libro. Il prossimo incontro alla fondazione è in programma il 15 settembre, sempre dalle 19, con Maria Rosaria Pagnani, autrice del libro Mode e modi di donne, Monetti Editore.

PER INFO:

Ingresso libero. Posti limitati, nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione Covid-19, è consigliata la prenotazione scrivendo al 334/6299035

www.fondazionedestefano.it