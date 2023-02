Continua la via diplomatica tra Cina e Italia. Il Presidente Sergio Mattarella incontra WangYi

Condividi

Il 17 febbraio 2023, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontra il Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese WangYi.

Dopo l’incontro del 16 febbraio con Tajani, la Cina e l’Italia continuano con la collaborazione diplomatica.

Wang Yi ha affermato che sia la Cina che l’Italia sono state in grado di trattare le reciproche differenze da un’ampia prospettiva di storia e civiltà in modo inclusivo, rispettando i rispettivi percorsi di sviluppo.

“Wang Yi ha detto che la Cina è riuscita a contenere l’epidemia e le sue prospettive economiche sono sempre più positive. Egli ha rilevato che la Cina continuerà ad essere il principale motore dell’economia mondiale, il che porterà anche nuove opportunità per la cooperazione sino-italiana. La Cina e l’Italia sono chiamate a riavviare pienamente i contatti a tutti i livelli e promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in tutti i campi. Come partner naturali nella costruzione della “Belt and Road”, la Cina e l’Italia possono esplorare ulteriormente il loro potenziale e dare un forte impulso allo sviluppo delle loro relazioni.

Wang Yi ha affermato che attualmente la situazione mondiale è caratterizzata da grandi cambiamenti e turbolenze, i conflitti geopolitici sono riapparsi in Europa e le prospettive della ripresa economica globale sono poco incoraggianti. La Cina è convinta che la pace, lo sviluppo e la cooperazione sono tendenza irresistibile e che l’unilateralismo, il protezionismo e l’egemonismo non abbiano futuro. La parte cinese è disposta a lavorare con quella italiana per mettere in pratica il multilateralismo, mantenere la posizione centrale delle Nazioni Unite, promuovere il perfezionamento della governance globale e svolgere un ruolo costruttivo per la pace e la stabilità mondiale e il sano sviluppo delle relazioni Cina-Europa.

Dal canto suo, Mattarella ha chiesto a Wang Yi di comunicare i suoi più sinceri saluti al Presidente Xi Jinping, e ha espresso la volontà di promuovere lo sviluppo delle relazioni Italia-Cina su base di uno spirito di comprensione e rispetto reciproco, e di approfondire la cooperazione nei campi economico-commerciale e culturale. Mattarella ha detto di concordare sul riavvio il prima possibile dei vari meccanismi di cooperazione tra le due parti, aggiungendo che la parte italiana sostiene l’Ue nello sviluppo delle relazioni con la Cina, in quanto nelle circostanze attuali, la cooperazione Ue-Cina è fondamentale per affrontare le sfide globali.”

