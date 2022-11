Continua la trasformazione hot della cantante Arisa

Arisa si mostra in lingerie nera in pizzo e autoreggenti, con un velo in testa, in una location all’aperto. È lei stessa a spiegare dove si trova. «La ragazza di via Pozzillo (la strada in cui è cresciuta, nel suo paese in Basilicata, ndr), in ‘Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente’. Sfondo dell’ultima foto lago del Pantano, il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati».