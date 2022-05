Condividi

Venerdì 6 maggio al Q-BOO Events dei Colli Aminei a Napoli

Napoli. Continua il “night tour” di Monica Sarnelli con un nuovo concerto, venerdì 6 maggio (ore 21) in programma al Q-BOO Events di Viale Colli Aminei a Napoli. “Una serata speciale – sottolinea la cantante – per uno dei locali più belli e accoglienti della nostra città. Aperto ai Colli Aminei in un luogo che mi appartiene e in un quartiere che ha accolto, adolescente, le mie prime esperienze sul palco della vicina sala parrocchiale dei Padri Rogazionisti”.

Monica Sarnelli proporrà una nuova tappa del suo “30ANNILIVE – 1992/2022”, il ciclo di concerti dedicati a Napoli con cui festeggia i suoi primi 30 anni da solista. Concerti con cui la cantante di “[email protected]” (dal nome dei 4 album della sua raccolta antologica) riavvia il suo progetto live dedicato al grande repertorio napoletano classico e contemporaneo.

Capolavori del passato, che rendono omaggio ai grandi “padri” come Sergio Bruni, Raffaele Viviani, Renato Carosone, Aurelio Fierro ed alle “madri nobili” come Gilda Mignonette, Angela Luce, Mirna Doris, si incrociano al genio contemporaneo di autori come Pino Daniele, Nino D’Angelo, Enzo Gragnaniello, Mario Musella, James Senese, Franco Del Prete, Enzo Avitabile, Peppino Di Capri, Claudio Mattone, Antonio Annona, Bruno Lanza, Fred Bongusto, Eduardo De Crescenzo.

Il programma musicale ideato per la serata al Q-BOO Events, sceglierà tra questi autori, oltre a riproporre brani come “Chesta sera” e “Mentecuore” di Nino D’Angelo, “Notte lenta” di Franco Del Prete, “Tu sì meglio ‘e me” di Bruno Lanza, Sally Monetti e Federico Spagnoli, “Abbracciame” di Andrea Sannino e Mauro Spenillo, fino alla sigla di “Un posto al sole”. Con Monica Sarnelli, in scena ci saranno Alfredo Di Martino (fisarmonica, piano, tastiere), Pino Tafuto (piano, tastiere) e Francesca Andreano (voce).

info: www.facebook.com/MonicaSarnelliCantante