Conte immortalato al mare con la compagna Olivia

Condividi

Nei giorni scorsi il premier Conte è stato immortalato al mare dai paparazzi con la compagna Olivia Paladino in uno dei suoi rari momenti di pausa. Come racconta “Dagospia”, le foto hanno fatto gola a tutti settimanali. Alla fine gli scatti, inizialmente proposti a “Chi”, sono finiti sul tavolo della redazione di “Diva e Donna” che avrebbe messo sul piatto una cifra più importante.

Nelle contesissime immagini, il presidente del Consiglio e la compagna si sono concessi una pausa a San Felice Circeo. Boxer azzurro per lui e costume intero per lei. “Dagospia” racconta che per i paparazzi non sarebbe stato facile immortalarli vista la “vivacità della scorta”.

Però allo stesso tempo rileva come più che “rubate”, le foto sembrino posate. Uno scatto, realizzato in uno scenario che richiama alla memoria “Laguna Blu”, ritrae la coppia mentre scruta l’orizzonte con aria sognante. Per il sito di Roberto D’Agostino, il servizio sarebbe un “capolavoro di Rocco Casalino”, portavoce del premier. Sarà vero?

Chi è Olivia Paladino: Romana di nascita, la compagna del presidente del Consiglio lavora come manager all’hotel Plaza, di proprietà del padre Cesare. L’albergo si trova a pochi metri da Piazza di Spagna. Conte ha un figlio, Niccolò, nato nel 2008 dal suo precedente matrimonio con Valentina Fico.

loading...