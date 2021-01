Conte al Quirinale

Condividi

Il premier Giuseppe Conte all Colle per un incontro interlocutorio al Quirinale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sarebbe stato dunque un incontro “interlocutorio”, durato circa 50 minuti, che ha l’obiettivo, si è appreso, di riferire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli sviluppi della crisi politica dopo il voto di fiducia di martedì.

“Accelerare in quella parte di attività di governo che è stata rallentata dagli steccati, spesso pretestuosi, alzati dalle ministre di IV per dare risposte ancor più efficaci al Paese”.

Questa, secondo fonti di primo piano del Movimento, è una delle priorità emerse durante il vertice di maggioranza. Un’accelerazione, si spiega “che l’Esecutivo è in grado di mettere in campo a maggior ragione adesso che non c’è più il peso dell’ostruzionismo interno di Renzi”.

“Il voto in Parlamento conferma che c’è una maggioranza per continuare ad affrontare le urgenze del paese, che vive una profondissima crisi sanitaria e sociale. E’ un primo passo ed ora si può lavorare ad un quadro più solido, necessario per fare quelle riforme che l’Europa ci chiede.

Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L’appello è rivolto al senso di responsabilità di chi si riconosce nelle esperienze moderate ed europeiste. Così a Radio InBlu il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

loading...