Consiglio regionale, Gennaro Oliviero esprime solidarietà alla consigliera Rescigno

Condividi

Il Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, a nome suo e dell’intero Consiglio regionale, esprime solidarietà alla consigliera Rescigno

“Vicinanza umana e solidarietà politica, da parte del sottoscritto e di tutto il Consiglio regionale, a Carmela Rescigno, Consigliera regionale, destinataria ieri di una busta contenente un proiettile. Un chiaro ed evidente atto di intimidazione a danno di una rappresentante delle istituzioni che sono certo non modificherà il lavoro intrapreso con entusiasmo e passione. Resta la gravità e la pesantezza di un atto insensato ed inquietante, preoccupante per chi deve tenere alto il livello dell’impegno per la legalità ed il sereno compimento della politica come servizio alle comunità rappresentate. Un atto di violenza che il Consiglio regionale condanna con sdegno”.