Consiglio Metropolitano di Napoli: Prima seduta con il neosindaco Manfredi

Il Consiglio Metropolitano di Napoli, convocato in seduta ordinaria presso l’aula consiliare di S. Maria La Nova, presieduto dal neo Sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato lo schema di Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 e importanti provvedimenti per il lavoro e le scuole.

Nella seduta di oggi il Consiglio Metropolitano, presieduto dal neo Sindaco Gaetano Manfredi, ha proceduto come primi adempimenti alla surroga del Consigliere Raffaele Cacciapuoti con il Consigliere Granato Salvatore e del Consigliere Andrea Santoro con il Consigliere Ciro Di Giacomo.

Il Consiglio ha poi approvato lo schema di Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 e alla RATIFICA di Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 per la realizzazione del Progetto Horizon 2020 az. BB1 – CSA “Biocircularcities” Grant Agreement n.101023516 sottoscritto dalla Città Metropolitana di Napoli per complessivi € 61.405,00.

Approvate inoltre importanti variazioni di bilancio che consentiranno cospicui finanziamenti per il lavoro e le scuole.

Tra queste, una variazione è stata approvata per il finanziamento di fornitura di servizi per il personale della Città Metropolitana – emergenza COV ID19.

Un ulteriore variazione del Bilancio per € 244.000,00 è stata approvata per finanziare l’iniziativa che consentirà di ospitare sul territorio metropolitano una tappa di arrivo del Giro d’Italia 2022.

Per un importo totale di € 14.956,59 si è proceduto all’Adesione alla Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria per gli operai idraulico-forestali.

Stanziati anche i fondi del Programma di Azione e Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, finalizzati all’assunzione a tempo determinato dei vincitori del Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di personale non dirigenziale di Area III – F1, assegnati alla Città Metropolitana.

€ 2.170.000,00, sono stati poi stanziati per il finanziamento di iniziative natalizie promosse dai Comuni del territorio metropolitano.

Finanziate inoltre le spese dei Lavori di completamento degli interventi di restauro e adeguamento dell’ex ospedale S.M. delle Grazie (Petronio) in V ia San Gennaro Agnano in Pozzuoli da parte del MIUR.

Approvato anche il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, limitatamente al Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023.

Per i Fondi del PNRR del Ministero dell’Istruzione, sono stati approvati gli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana per €18,906,528,87.

Per l’aggiornamento del programma triennale dei LLPP 2021-2023 euro 9,450,000,00 sono stati destinati per il finanziamento dei lavori di adeguamento strutturale di 3 edifici scolastici di competenza delle Direzioni Tecniche Scuole 1 e 2 della Città Metropolitana di Napoli.

Al termine della seduta, soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Metropolitano Manfredi, per il clima collaborativo che si è registrato durante il Consiglio da parte di tutti i gruppi politici.

“Sono certo – ha auspicato il Sindaco- che la Città Metropolitana possa realmente contribuire al rilancio dell’intero territorio napoletano”.