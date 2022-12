Consiglio Metropolitano di Napoli, ecco i provvedimenti approvati

Condividi

L’Assemblea, i cui lavori si sono svolti questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova, ha dato il via libera, in particolare, all’autorizzazione all’acquisto della parte residua del Polifunzionale di Ischia da adibire a sede di istituti scolastici superiori, al Piano industriale 2023 – 2025 di ARMENA e alla verifica dei risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle partecipate dell’Ente.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli, nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, ha approvato l’autorizzazione all’acquisto della porzione dell’immobile Centro Polifunzionale di via Morgioni a Ischia, da adibire a uso scolastico e da destinare alle esigenze degli istituti di istruzione secondaria superiore del Comune di Ischia per l’importo stimato di complessivi 2 milioni e 166mila euro.

Via libera dell’Assemblea, inoltre, all’approvazione del Piano industriale 2023 – 2025 dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli S.p.A. – AR.ME.NA., della proposta alla Conferenza metropolitana di modifica dello Statuto della Città Metropolitana e del Regolamento per la gestione e il rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio.

La seduta è, poi, proseguita con la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Città Metropolitana nell’ambito del programma di revisione periodica e con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.