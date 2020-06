Consigliere Mundo (Italia Viva): “C’è incoerenza politica e noi di Italia Viva non ci stiamo, Napoli ha bisogno di altro”

Condividi

Il consigliere comunale Gabriele Mundo a margine degli eventi che hanno visto il Sindaco De Magistris traballare sulla poltrona a sindaco, in una nota inviata alla stampa ha voluto chiarire una volta e per sempre la posizione di Italia Viva :”Noi di Italia Viva abbiamo sempre manifestato, in riferimento alla sfiducia al Sindaco di Napoli, De Magistris, la convinzione di completare la sottoscrizione del documento, con le firme dei tre consiglieri comunali del nostro partito. Sulla vicenda bisogna fare un po di chiarezza. Volevamo innanzitutto comprendere le finalità dell’iniziativa portata avanti da Forza Italia e parte del PD, capire se fosse solo una boutade giornalistica oppure di una strategia politica ragionata e riflettuta. Volevamo capire se i proponenti avessero pianificato anche la fase successiva alla sfiducia e cioè il destino della città e dai napoletani. Nel corso del consiglio comunale però, il notaio presente, ha raccolto solo i dati di sette consiglieri e nessuna firma, tanto clamore per nulla! Noi di Italia Viva abbiamo messo in evidenza un elemento importante, ovvero, che la sfiducia provenisse da Forza Italia e PD che solo dieci giorni prima, insieme, hanno votato favorevolmente il bilancio del sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris.

In secondo luogo gli stessi partiti gestiscono tutt’oggi, ed in caso di scioglimento del consiglio comunale di Napoli, continuerebbero a gestire deleghe importantissime in collaborazione con lo stesso sindaco. Allora per coerenza ci vorrebbero anche le dimissioni dei consiglieri di Forza Italia e del PD in Città Metropolitana, la stessa coerenza vorrebbe seguire una linea politica che valga in tutti gli enti pubblici altrimenti dobbiamo prendere atto che l’unico intento dei promotori della sfiducia è semplicemente quello di riempire le pagine dei quotidiani, fare clamore senza un programmazione seria sui problemi della città acuiti dall’emergenza COVID19.

Il gruppo di Italia Viva pur collocato decisamente all’opposizione adotterà sempre una linea politica propositiva e costruttiva, convinto che in questi momenti, la città di Napoli, non ha bisogno di un commissario prefettizio, non ha bisogno di un organo monocratico che gestisca la delicata fase che il mondo intero sta vivendo.