Consensi e applausi sui Sognatori del 2025: grande successo per la VII edizione del Premio a Villa Domi

Conclusa in maniera trionfale, al di là di ogni più rosea aspettativa, la settima edizione del premio Il Sognatore, istituito dal giornale Lo Strillo con il patrocinio morale del Comune di Napoli, che si è svolta lo scorso 28 marzo 2025, nella prestigiosa e storica Sala Bianca di Villa Domi, la dimora settecentesca napoletana, gestita, in maniera ineccepibile, dal titolare Domenico Contessa. Nel corso della serata-evento, condotta dai giornalisti Anna Maria Ghedina, direttore responsabile della testata, e da Antonio D’Addio, vicedirettore, coadiuvati dal bello e bravo Nicola Coletta, top model, attore e conduttore, sono stati consegnati gli originali riconoscimenti a sei personalità che, secondo il parere insindacabile della direzione del giornale, sono dei sognatori per aver realizzato il proprio sogno o per aver fatto sognare gli altri. Il premio consiste in un’originale e caratteristica scultura, ideata dal compianto m° Armando Jossa, scomparso di recente, al quale è stato tributato un giusto ricordo con un filmato, con il ricordo di Giuseppe Moggia, videomaker e fotografo ufficiale dell’evento, e con la presenza in sala del nipote. Una sala gremitissima ed un parterre d’eccezione hanno salutato i premiati: Jessica Aiello, danzatrice, coreografa, attrice, presente in numerose fiction e nei principali musical italiani, protagonista nel docureality “Compagni di ballo” su Mtv, del docufilm “Gioventù sballata”, ha ricevuto il premio dalla scrittrice Annalisa De Gregorio e dalla giornalista e cantante jazz Maresa Galli; Simone Testa, chef di Punto Nave, locale storico di Monteruscello, tra i “Migliori Ristorante di Pesce”, che, attraverso i suoi piatti, riesce a raccontare storie di luoghi lontani, trasportando il suo pubblico in un viaggio sensoriale unico, la consegna è stata fatta dall’editore Armando De Nigris e dalla cantante e attrice Anna Calemme; il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, cui è andato Il Sognatore sez. Mimì De Simone, dedicato alla memoria del direttore e fondatore de Lo Strillo, Medaglia D’Oro Al Valor Militare, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, consigliere del ministro della difesa Guido Crosetto, il riconoscimento è stato consegnato da Tullio e Mattia De Simone, figlio e nipote del mitico Mimì; Gerry Danesi, avvocato, Console Onorario della Repubblica del Nicaragua – Giurisdizione Regione Campania e Isole minori, autore del libro pluripremiato “Filo Spinato”, presidente dell’Associazione Alma Mundi, che si occupa di devianza minorile, sostegno alle donne maltrattate, discriminazione di genere e lo stigma, ha consegnato il premio la giornalista Sabrina Abbrunzo, ideatrice anche delle shopper dedicate alla città di Napoli; Stefano Buttafuoco, giornalista professionista, conduttore Rai, dal 2022 ideatore e conduttore de “Il Cacciatore di Sogni”, il format dell’inclusione in onda su Rai Tre giunto alla sua quinta stagione, autore del libro “Il Bambino 23. La storia e i sogni di Brando”, ideatore dell’associazione “Unici”, dedicata alle malattie rare che da 2 anni finanzia un progetto di ricerca – portato avanti dall’Ospedale pediatrico Bambin Gesù – sulla mutazione genetica Camk2, ha consegnato il prestigioso riconoscimento la giornalista e critico teatrale Valeria Rubinacci; Antonello Perillo, vicedirettore nazionale della Tgr Rai, giornalista professionista, ha lanciato su RaiTre “Mezzogiorno Italia”, ha supervisionato la trasmissione “Cammini di Speranza” per il Giubileo, autore di alcuni libri, tra i quali “Capri l’Isola che c’è”, “Cuore Azzurro” e “Il Vangelo secondo Diego”, ha consegnato il premio il decano dei giornalisti Ermanno Corsi. Una menzione speciale alla memoria, fortemente voluta dallo staff de Lo Strillo, è stata tributata a Pietrangelo Gregorio, l’ingegnere che ha dedicato la sua vita alla TV, fondatore della TV Libera a Napoli, creatore di Canale 21 e geniale inventore, hanno ritirato il premio l’attore Antonio Fiorillo e il regista Franco De Gregorio. Tanti i momenti di spettacolo, apprezzati dal folto pubblico accorso per assistere all’evento: il soprano lirico di fama internazionale Martina Bortolotti von Haderburg, che ha eseguito l’aria Il sogno di Doretta dalla “Rondine” e Vissi d’arte tratta dalla “Tosca”, entrambe di Giacomo Puccini, la cantante e attrice Francesca Curti Giardina, che ha incantato i presenti con la sua raffinata voce interpretando, accompagnata dal chitarrista Andrea Sensale, due brani classici, Era de maggio e Canzone marenara di Donizetti, il bravissimo performer Armando Percuoco e Flavio Bennato, figlio di Eugenio e di Pietra Montecorvino, piacevolissima sorpresa, che ha improvvisato un brano, riuscitissimo, con la sua inseparabile chitarra. Un ringraziamento particolare ad Annalisa De Gregorio per la sua fattiva collaborazione, e alle nostre Strilline Manuela De Rosa e Paola Barra. Notati tra il pubblico lo scultore Lello Esposito, la show-woman e cabarettista Lucia Cassini, la cantante e attrice Anna Calemme, l’attore Mirko Giacci, i giornalisti Giuseppe De Girolamo, Gianfranco Bellissimo, Maresa Galli, Gino Giammarino, Maria Carla Palermo, Elio Guerriero, Sabrina Abbrunzo, Stefania Santamaria, Filomena Brancaccio, Nicola Rivieccio, Vincenzo Assanti, Valentina De Nigris, Elena Barbato, Lina La Mura, ideatrice del blog Lina’s Style e giornalista per ArtesTv insieme al marito Ciro Schettino, amministratore del blog, Davide Guida, Alfonso Somma, titolare dell’agenzia Moda Gold e ideatore, insieme a Nicola Coletta, del Premio Fashion Gold Party, Annamaria Viscardi, editrice di Radio Studio Emme, Cristian Gambardella, speaker radiofonico, Umberto Raia, fotografo ufficiale di Villa Domi, i fotografi Andrea Carlino, Angelo Cannavacciuolo, Marcello Erardi, responsabile del sito “Napoli vista attraverso gli scatti fotografici”, Maria Antonietta Mormile e Rosanna D’Alessandro della casa editrice de Nigris e tantissimi altri. Un sentito ringraziamento agli sponsor: Villa Domi con il suo patron Domenico Contessa, la Boutique Keave, la cooperativa del Golfo e Mercato dei fiori di Ercolano, Glemart Grafica e Stampa, l’Asd Social Event e Promotion di Luana R. Cavazzuti, Armando De Nigris Editori, l’Ente Sportivo Sociale Europeo, la residenza storica “Carafa di Maddaloni”, Le Shopper di Sabry Abbrunzo. Al termine un ricco buffet offerto da Villa Domi con tanto di torta e brindisi finale. Appuntamento alla VIII edizione 2026.

