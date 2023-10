Consegna di 20 nuovi alloggi in sottotetto realizzati da ACER in località Capodimonte a Benevento

Condividi

“È con grande orgoglio che annunciamo la consegna, nel comune di Benevento in località Capodimonte, di 20 nuovi alloggi in sottotetto, completamente realizzati da ACER, Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale”. Afferma con soddisfazione il Presidente dell’ACER, David Lebro. Questo significativo passo arriva solo pochi mesi dopo l’assegnazione dal parte del Comune di Benevento e la consegna di altri 54 alloggi nella stessa area, enfatizzando con vigore il costante impegno dell’Agenzia per garantire residenze adeguate a quanti ne hanno necessità.

La cerimonia di consegna delle chiavi si terrà il lunedì 6 novembre alle ore 9 presso in via Carlo Labruzzi. Questo evento rappresenterà un momento di gioia e celebrazione non solo per le famiglie che riceveranno le chiavi delle loro nuove abitazioni, ma anche per l’ACER, la Regione Campania e l’intera comunità di Benevento. La nostra determinazione è quella di proseguire l’impegno costante nel portare risultati tangibili al territorio.

“Siamo lieti di condividere questa notizia con la comunità e auspichiamo con fervore un futuro in cui il diritto a un alloggio dignitoso sia garantito per ogni cittadino della nostra regione”, conclude il Presidente dell’ACER, David Lebro.

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella esprime il suo plauso per la consegna delle abitazioni e afferma: “una giornata importante per la storia dell’edilizia popolare cittadina. Si conclude positivamente una vicenda lunga e complessa ma che grazie ad un efficace collaborazione istituzionale tra Acer e Comune trova un epilogo felice soprattutto per le famiglie che potranno vedere soddisfatto il diritto all’abitare. Era dagli anni Ottanta che in città non si consegnavano alloggi di edilizia popolare: dopo la giornata del 4 agosto 2023, quest’amministrazione porta a termine un risultato storico”.