Congresso straordinario del Partito Democratico a San Sebastiano al Vesuvio: Ciro Cozzolino eletto Segretario cittadino

Domenica 20 Marzo, l’Assemblea degli iscritti al PD ha eletto Ciro Cozzolino nuovo Segretario. Unità, apertura alla cittadinanza e dialogo con l’Amministrazione comunale saranno le linee guida della nuova Segreteria.

San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) – 05.04.2022 – Domenica 20 Marzo, presso il Circolo PD – Spazio Cittadino di San Sebastiano al Vesuvio si è tenuta l’Assemblea degli iscritti che ha concluso il Congresso, apertosi a seguito delle dimissioni rassegnate dal Segretario uscente Luigi Mondini. All’Assemblea ha partecipato anche il Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico, invitato dalla comunità democratica in segno di apertura al dialogo tra famiglie politiche che intendono lavorare per lo stesso obiettivo: il bene comune.

All’esito delle operazioni di voto che hanno visto confrontarsi Annamaria Pentella, Ciro Cozzolino ed Elena Barone, Ciro Cozzolino è risultato eletto alla carica di Coordinatore del Partito Democratico.

Cozzolino, dopo aver ringraziato la Segreteria uscente per il lavoro svolto nei quattro anni trascorsi, ha dichiarato: “Il mio primo obiettivo, da Segretario, sarà quello di preservare l’unità del Partito Democratico che mi onoro di guidare. Intendo, altresì, continuare nell’opera di apertura del PD alla cittadinanza: il PD deve essere una casa per tutte le nostre concittadine e tutti i nostri concittadini, per le nostre elettrici ed i nostri elettori e per chi non ci ha votati. Lavorerò per assicurare un dialogo proficuo e fattivo con l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Panico: è per noi una priorità collaborare per garantire al nostro territorio ed alla nostra San Sebastiano crescita e sviluppo”.