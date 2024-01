Condividi

In prossimita’ del congresso provinciale di Fratelli D’Italia di Avellino, i sottoscritti: “Beatrice Colucci (Vicepresidente Provinciale nonché consigliere comunale di Baiano) Paolo Guarino (Assessore di Mirabella Eclano), Giuseppe Ciani (consigliere comunale di Bisaccia), Americo D’Onofrio (Consigliere Comunale di Gesualdo), Esposito Bartolomeo (Consigliere Comunale di Rotondi), Stefano Sartorio (Assessore di Taurasi) Roberto Dutto (Assessore di Nusco) Dario Di Mauro (Consigliere Comunale di Bagnoli Irpino), Giovanni D’Ercole (Vicecommissario provinciale FdI) Stefano Viscione (consigliere Comunale di Roccabascerana) Costabile D’Alessandro (consigliere Comunale di Pietrastornina) Giuseppe Ragucci (Consigliere Comunale di Cervinara) Giulio Vece (Consigliere Comunale di Senerchia) Sarro Stefania (Assessore di Pratola Serra) Franco Cordasco, Fausto De Bernardo e Antonio Gerardo Caputo (consiglieri Comunali di Conza della Campania)” esprimono il loro sostegno alla candidatura di Aniello Mainolfi a presidente Provinciale di FdI. La coerenza nel suo percorso politico, l’onesta’ intellettuale accompagnata dall’umiltà nelle sue azioni, , la capacita’ di aggregare la comunita’ militante della provincia e del capoluogo grazie ad una conoscenza reale dei territori e ad una empatia innata in merito alle relazioni interpersonali, fanno di lui il candidato ideale affinché dopo anni di stallo, FdI diventi protagonista in ogni zona del territorio. Mai come oggi, la stragrande maggioranza della base della destra irpina, si sente unita e in piena sintonia politica con Aniello Mainolfi e siamo convinti che sia la persona giusta per un rilancio definitivo della nostra terra.

Buon lavoro presidente Mainolfi. Noi siamo al tuo fianco!!