Congresso Nazionale Forense Lecce 2022

In occasione del Congresso Nazionale Forense attualmente in corso a Lecce, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’Organismo Congressuale Forense, organismo di vertice della rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana.

Il Foro di Santa Maria Capua Vetere ottiene il privilegio e l’onore della rappresentanza con l’elezione dell’Avv. Ottavio Pannone, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, docente di Diritto del Lavoro presso la Scuola delle professioni legali dell’Università Roma Tor Vergata, attualmente Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Roma.

Le parole dell’avvocato Ottavio Pannone:”

Con il piacere dell’esito della votazione, che impone un notevole impegno per dare le giuste risposte ad un’avvocatura che oggi vive molteplici problemi, affronto questo mandato, prendendo il testimone dall’Avvocato Alberto Zaza D’Aulisio che mi ha preceduto e che si è speso negli ultimi quattro anni in un servizio che richiede il massimo supporto della classe, il mio auspicio e che si riesca a trovare nell’assemblea rappresentativa dell’avvocatura italiana, la più feconda sinergia per l’indifferibile superamento dei problemi che impediscono all’amministrazione della giustizia di dare le giuste risposte ai cittadini .

Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Avv. Ugo Verrillo e i delegati avvocati Carmine D’Onofrio, Loredana Palumbo, Italia Senese, Rachelina Conte e Maria Conforti e ovviamente l’avvocato Alberto Zaza d’Aulisio, per il supporto e la fiducia accordatami”