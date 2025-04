Congresso Lega, Musk: “Spero in un futuro senza dazi. In Ue terrorismo porterà a uccisioni di massa”

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Al congresso della Lega oggi a Firenze arriva anche il momento di Elon Musk. In collegamento dagli Stati Uniti, il patron di 'Tesla', ha risposto alle domande di Matteo Salvini dal palco di Firenze, parlando di sicurezza, spazio commerciale a dazi zero, tutela e della libertà di parola. Elon Musk ha parlato della speranza di un futuro in cui tra Europa e Stati Uniti ci sia un'alleanza più stretta di quella che c'è oggi e in cui ci siano meno vincoli per spostarsi da un Paese all'altro per lavorare. "Spero che Usa e Europa riescano a creare una partnership molto stretta, più forte, spero che, riguardo ai dazi ci sposteremo in una zona di zero dazi in futuro", ha dichiarato. Musk ha affrontato anche il tema dei migranti durante il video-collegamento: "L'immigrazione di massa è una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi Paese che la consente". Quel "Paese cesserà di esistere, è una situazione molto difficile", ha detto l'imprenditore. "Ci sono 8 miliardi di persone al mondo – ha spiegato – e per un Paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un Paese grande come gli Usa, se c'è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un Paese diverso" perché "il Paese non è la geografia ma le persone che lo abitano". Musk ha parlato anche di terrorismo. "Con il terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa: i vostri amici, le famiglie, saranno tutti a rischio", ha dichiarato. Elon Musk, che è anche proprietario e presidente di X, ha detto che "chi vuole ridurre la libertà di espressione è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler" e che "le restrizioni sono di impostazione fascista". "È difficile – ha detto, rispondendo alle domande di Salvini – ridurre la burocrazia, siamo molto trasparenti, qualsiasi azione viene postata su sito web e su X, veniamo accusati di qualsiasi cosa, di fatto tagliamo spese assurde, ma ci attaccano ferocemente". Intervistato da Matteo Salvini, Musk ha parlato anche del suo ruolo nell'amministrazione del presidente Donald Trump: "È difficile ridurre la burocrazia, tagliare le spese inutili, ma siamo molto trasparenti nelle nostre operazioni. Eppure veniamo accusati di qualsiasi cosa proprio nonostante la nostra trasparenza. Cerchiamo di tagliare spese assurde ma ci attaccano ugualmente e ferocemente". "Non ho rispetto per chi incoraggia la guerra, questa è una cosa veramente malvagia", ha dichiarato Elon Musk a proposito del conflitto in Ucraina. "Stiamo vedendo morire tante persone senza avere un piano. Tutto questo è crudele, è inumano, è senza senso. Il presidente Trump ha ragione: è arrivato il momento che il massacro venga fermato. Dovremmo preoccuparci delle persone che muoiono nelle trincee in Ucraina e in Russia: sono obbligati a uccidersi a vicenda senza sapere perché e per quanto ancora. È ora di dire basta", ha detto nel corso del video-collegato con il congresso della Lega. —[email protected] (Web Info)

