Confronto elettorale: Manfredi scappa

Condividi

Dopo il flop della presentazione pubblica della lista del movimento cinque stelle con il professore Conte, tra l’ altro contestato in piazza dai lavoratori in cerca di una occupazione invece del reddito di cittadinanza che ha fallito, un’ altra defaillance del ministro invisibile. Il candidato a sindaco del pd e del movimento cinque stelle si e’ negato al confronto democratico con gli altri competitor organizzato da Il Mattino . Come considerare questa cosa dal punto di vista politico nonostante le giustificazioni deboli di Gaetano Manfredi? Sicuramente una mancanza di rispetto per gli altri candidati ma soprattutto per i cittadini napoletani per i quali resta ancora un famoso sconosciuto.

loading...