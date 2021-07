Conflitti di interesse nel PUC di Striano. L’opposizione discute con i cittadini

Condividi

Sabato 31 luglio 2021, alle ore 10.00, presso il “Cantiere del gusto” di Striano, alla via Farricella prima, l’opposizione al consiglio comunale incontra i cittadini per discutere dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale, passato al vaglio dell’assise consiliare lo scorso 24 luglio.

Sul tema della documentazione adottata, l’opposizione ha registrato numerose incongruenze e conflitti di interesse del sindaco Antonio Del Giudice e di alcuni consiglieri comunali. Sulla base di queste informazioni, gli esponenti dei gruppi consiliari “Liberi di scegliere” e “Esserci” hanno presentato un esposto ai Carabinieri, alla Procura della Repubblica, all’ANAC e alla presidenza del consiglio comunale nonché agli uffici regionali e metropolitani competenti. Nel corso della discussione in consiglio comunale, i vari interventi sui temi evidenziati nell’esposto sono stati molto accesi e animati.

L’idea dell’incontro di sabato prossimo è quella di svelare le verità celate dietro il piano urbanistico e, soprattutto, tutti gli aspetti di incongruenza e incompatibilità registrati dall’opposizione. Sarà l’occasione anche per far conoscere alla cittadinanza il piano adottato e lo spunto per le osservazioni che ogni singolo cittadino potrà elaborare nei prossimi mesi.

loading...