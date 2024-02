Condividi

A Sant’Antonio Abate la protesta dei dipendenti dell’hotel ristorante “La Sonrisa” confiscato alla famiglia Polese: “Non può finire così una storia di 35 anni”.

L’interrogativo di tanti è proprio questo “Che fine faranno i lavoratori?”

È un caso questo di giustizia “inutile” e “dannosa”. Così spiega Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

“La confisca della Sonrisa, il castello delle cerimonie, è un caso emblematico e socialmente terribile di malagiustizia camuffata sotto le spoglie paludate e apparenti di giustizia. Decenni di processi stancamente e sciattamente trascinati nel tempo, hanno, di fatto, lasciato nascere, crescere e consolidare il successo commerciale e imprenditoriale di una struttura la cui stessa esistenza, proprio perché solo oggi dichiarata “illegittima”, dimostra l’inutilità e la pericolosità sociale di una giustizia che ormai non giustifica più se stessa. Una giustizia inutile per sé e per i cittadini e dannosa per la collettività.”

L’analisi di Bobbio dovrebbe essere letta e riletta da coloro che, oggi, presi da derive giustizialiste non riescono a comprendere il danno sociale creato, appunto, da una giustizia claudicante.