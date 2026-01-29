Confisca definitiva da 30 milioni di euro: colpito imprenditore contiguo al clan Belforte

1 minuto di lettura

Caserta, 29 gennaio – La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore casertano attivo nei settori del cemento e della ristorazione.

Il provvedimento è stato eseguito a seguito della decisione della Suprema Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la confisca già disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione, all’esito di proposte avanzate dal Procuratore della Repubblica di Napoli, dal Direttore della DIA e dal Questore di Caserta. La misura segue il sequestro patrimoniale eseguito nel 2022.

L’imprenditore, ritenuto contiguo al clan camorristico Belforte, è stato condannato in via definitiva per aver ideato e gestito un articolato sistema di riscossione del pizzo, mascherato attraverso sovrafatturazioni che occultavano il reale costo delle estorsioni imposte alle vittime per “mettersi a posto”.

Con la confisca definitiva sono entrati nel patrimonio dello Stato due interi compendi aziendali, le quote di due società, 62 immobili situati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma – tra cui terreni, abitazioni, opifici industriali, garage e una multiproprietà in costiera amalfitana – oltre a 47 rapporti finanziari e 18 beni mobili registrati, tra autovetture e mezzi industriali.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività istituzionali di contrasto alla criminalità organizzata, mirate all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati e alla tutela della parte sana del tessuto economico nazionale.

