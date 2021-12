Confinternational: tutto pronto per l’assemblea pubblica dell’associazione del dott. Salvo Iavarone

Sabato, 4 dicembre, alle ore 13.00 presso Borgo Patierno Country House (CE), con la deputata Maria Teresa Baldini, Giovanni M. De Vita del Ministero Affari Esteri, il Presidente Enit Giorgio Palmucci e tanti altri prestigiosi relatori.

Tutto pronto per l’assemblea pubblica di Confinternational, l’associazione creata dal dott. Salvo Iavarone che ha come mission quella di promuovere gli interessi delle PMI attraverso azioni mirate ad affermare il ruolo delle aziende italiane a livello internazionale.

L’appuntamento è previsto per sabato 4 dicembre, con start alle ore 13.00 per il brunch di benvenuto, presso il suggestivo Borgo Patierno Country House (via Patierno Calce n.7 – Conca della Campania – Caserta).

«Questo incontro rappresenta un appuntamento importante, sia dal punto di vista sociale che economico. Purtroppo, i problemi in Italia sono tanti ma sono certo che attraverso il networking e la condivisione di idee, emergeranno idee interessanti e concrete per migliorare la situazione attuale delle PMI». Dichiara Iavarone.

La giornata, suddivisa da ben cinque incontri tematici, si occuperà di affrontare i tanti temi portati avanti dall’associazione in questi anni come quello del turismo, dello sviluppo e del senso civico al fine di istituire, in quest’epoca di elevata incertezza economica, un vero e proprio ponte programmatico interattivo aperto all’innovazione, alla tecnologia, alla globalità e soprattutto alla condivisione.

Il primo open forum “I significati dell’internazionalizzazione nel mondo post Covid” comincerà alle ore 14.45 e vedrà la partecipazione di Alexa Fast, Presidente Italian Luxury Shopping, di Maria Teresa Baldini, deputata; e di Riccardo M. Monti, Presidente Interporto Sud.

Si prosegue, alle 15.05, con “I valori del senso collettivo” con l’avvocato Annarita Borelli e il Presidente FareAmbiente, Vincenzo Pepe.

Alle ore 15.15, Claudio Agrelli, Fondatore di Città Partenope, terrà lo speech dal titolo “Dal senso collettivo al senso civico: l’esperienza città Partenope“.

La prima tavola rotonda, invece, è fissata per le ore 15.25 e, moderata dalla Communication Manager Ilaria Cuomo, cercherà di rispondere alla domanda “Il turismo nei borghi può crescere?“. Le risposte verranno date da: Giovanni M. De Vita, Ministero per gli Affari Esteri; Giorgio Palmucci, Presidente Enit; Costanzo Jannotti Pecci, Vicepresidente Confindustria Napoli; Michelangelo Lurgi, Presidente Rete Destinazione Sud; Federica Falchetti, Tour Operator.

A seguire, alle 16.10, “Rapporto cliente/banca: tra etica e sviluppo” sarà il titolo della seconda e ultima tavola rotonda, moderata da Raffaella Papa – Presidente Spazio della Responsabilità, a cui parteciperanno: Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli; Michele Albanese, Direttore Generale BCC Monte Pruno; Guido D’Amico, Presidente Confimprese Italia; Vito Grassi, Vicepresidente Confindustria; Ciro Irace, Allianz Bank; Mariano Negri, CEO CMD SPA.

La fine della giornata verrà siglata dalle conclusioni dei vicepresidenti di Confinternational.