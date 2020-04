Confindustria – Vito Grassi eletto Presidente del Consiglio Rappresentanze Regionali

Condividi

Traettino: “Ottima scelta, saprà promuovere al meglio le istanze delle diverse territoriali”.

“Le mie congratulazioni e il più sincero in bocca al lupo all’amico Vito Grassi, che è stato eletto Presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria nazionale e che quindi assumerà la carica di vicepresidente in occasione dell’elezione di Carlo Bonomi a presidente di Confindustria. Si tratta di una figura di qualità, che, specie in un momento così delicato, saprà promuovere al meglio le istanze delle regioni rappresentate nell’organismo. L’elezione di Grassi, poi, è anche un riconoscimento importante nei confronti del sistema imprenditoriale campano”. A dichiararlo è il presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino.