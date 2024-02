Condividi

(Adnkronos) – Sono attese entro domani le candidature per la presidenza di Confindustria, con il deposito delle firme dei sostenitori nel consiglio generale. Quattro i nomi in lista per la successione a Carlo Bonomi: Edoardo Garrone, presidente di Erg e del Sole24Ore, che sarebbe il favorito, il presidente di Federacciai e di Duferco Italia, Antonio Gozzi, e poi Alberto Marenghi (mantovano, cartiere) ed Emanuele Orsini (emiliano, alimentare e legno), entrambi vice presidenti in carica dell'associazione di viale dell'Astronomia. —[email protected] (Web Info)