Confindustria Caserta: il 12 aprile l’assemblea pubblica presso il centro orafo “Il Tari’” di Marcianise. Presenti il presidente della regione campania, Vincenzo De Luca, e il presidente di confindustria, Carlo Bonomi

Sarà il Centro Orafo “Il Tarì” di Marcianise ad ospitare l’Assemblea Pubblica di Confindustria Caserta, in programma il 12 aprile a partire dalle ore 9,30. Il tema dell’evento, riassunto dal titolo “Prospettive”, sarà quello del rilancio del settore produttivo della provincia di Caserta, messo a dura prova da due anni di sofferenze legate alla crisi pandemica e dalla guerra in corso in Ucraina.

I lavori, moderati dalla giornalista di SkyTg24, Ketty Riga, si apriranno con i saluti del Presidente de “Il Tarì”, Vincenzo Giannotti, e del Presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino. Successivamente, spazio alla relazione del Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, alla quale seguirà l’intervento del Direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, il quale effettuerà un’analisi di scenario sulla situazione del tessuto produttivo nazionale.

Al termine di questo intervento è prevista una tavola rotonda con alcuni manager di livello nazionale e internazionale, che si confronteranno sulle nuove sfide che attendono il mondo dell’industria nei prossimi anni. Interverranno Renzo Sartori, Presidente di “Number 1 Logistics Group”, una delle società leader nel settore della logistica, Clara Irene Sattler de Sousa e Brito, Senior Vice President Global Head of Sales, Advanced Therapies di Siemens Healthineers AG, e Giangiacomo Pierini, Direttore Corporate Affairs and Sustainability di Coca-Cola HBC Italia.

Dopo la tavola rotonda ci sarà l’intervento del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, mentre le conclusioni verranno affidate al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.