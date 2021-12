Conferenza stampa di presentazione del Gran Concerto di Capodanno 2022 a Napoli

Condividi

Si è svolta ieri al Gran Caffè Gambrinus la Conferenza Stampa di presentazione per il Gran Concerto di Capodanno,alla presenza degli artisti protagonisti ed organizzatori,il soprano Olga De Maio,il tenore Luca Lupoli, Vincenzo Bocciarelli attore, dei rappresentanti della stampa Dott.Raffaele Carlino Campania Felix tv, moderatore, la giornalista Anna Copertino Road tv Italia, Il Decano dei Giornalisti il Dott.Ermanno Corsi già Direttore Tg3 Rai Campania, Dott.Mauro Fellico Radio Svago tv, Fabiola Conson Televomero,in collegamento, Davide Guida DG PhotoArt, Donatella Guetta Grande Napoli,Sergio Noviello Vivere Napoli, Associazione Culturale Partnership organizzatrice ed il saluto di Antonio Sergio titolare dello Storico Caffè Napoletano.

È stata sottolineata la valenza culturale,artistica di questo Evento che ormai giunto alla VI Edizione si pone come punto di riferimento tra gli spettacoli di tradizione del capoluogo partenopeo nel periodo natalizio e della sua originalità che quest’anno propone musica, canto, danza e spettacolari acrobazie circensi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in allegria e spensieratezza!

Soprattutto in un periodo così complicato che stiamo vivendo della pandemia e della crisi profonda che ha investito il mondo dello spettacolo e del teatro ed alla luce della recente situazione critica dell’emergenza covid è stato evidenziato come proprio il teatro sia uno dei luoghi più sicuri in cui trascorrere il primo giorno dell’anno con ingressi preassegnati, uso dei dispositivi di protezione Ffp2 e green pass rinforzato!

È stata ribadita l’importanza di sostenere ed incoraggiare tali iniziative per il rilancio del mondo della cultura, essenziale ai fini della trasmissione e comunicazione dei valori di civiltà, crescita dell’individuo e portatore di alti valori umani .

E così con questo tradizionale Gran Concerto di Capodanno 2022 dell’Ass. Noi per Napoli e dell’Ass. Vivere Napoli, al Teatro Delle Palme, il primo gennaio 2022, alle ore 19:30, l’inizio del nuovo anno sarà vissuto, come di consueto, all’insegna delle emozioni.

Un vero viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane.

In scena un particolare salotto d’epoca fin de siecle, in cui ospiti ed artisti accoglieranno il nuovo anno nel segno della musica, del bel canto e della danza. Lo spettatore si ritroverà immerso in un’atmosfera senza tempo tra amore, sogno e rievocazioni e di fantastiche sensazioni e tanto coinvolgimento per abbandonarsi alla spensieratezza e all’allegria tipica del celebre Concerto di Capodanno di Vienna!

Giunto oramai alla sua VI edizione, Il Gran Concerto di Capodanno quest’anno presenterà una grande novità: musica, canto e danza saranno affiancate da strepitose acrobazie circensi con performances sensazionali.

Con il suo cast straordinario, artisti ed ospiti d’eccezione, il Gran Concerto di capodanno 2022 promette emozioni e atmosfere magiche indimenticabili.

Protagonisti il Trio Lirico Partenopeo, composto da artisti del Teatro San Carlo come la soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli e il tenore Lucio Lupoli.

Con la conduzione dell’attore Vincenzo Bocciarelli e su musiche ad opera dell’Ensemble orchestrale Aedon dell’Associazione “Noi per Napoli” i ballerini del Centro Tersicorea si esibiranno in valzer e meravigliose scenografie.

Spettacolari le coreografie di artisti acrobatici del Circo Madagascar Orfei, della compagnia dei Saltimbanchi e del Circo Weiss Mary Weiss e Victor Vitàris.

In scena anche l’attore di Un posto al sole Giovanni Caso e testimonial di eccezione della serata, ai quali verrà assegnato il Premio Noi per Napoli, lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attrice Annamaria Ackermann.

Un evento imperdibile, divenuto negli ultimi anni un appuntamento molto atteso tra gli eventi del capoluogo partenopeo nel periodo natalizio. Un grande spettacolo dal cuore nobile: una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Napoli.

L’iniziativa gode del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania.

Dettagli dell’evento

Quando: Sabato 1 Gennaio 2021, ore 19:30

Dove: Teatro delle Palme – Via Vetriera, 12 – Napoli (zona Chiaia)

Costi: Primo settore € 35 – Secondo settore € 30 – Terzo settore € 30 (+ prevendita)

PER L’INGRESSO ALLO SPETTACOLO E’ NECESSARIO MUNIRSI DEL GREEN PASS

NB: E’ obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la durata dello spettacolo

Informazioni

Informazioni aggiuntive

Garage a pagamento: Autorimessa dei Fiori in via Vittorio Colonna – Garage Napoli Chiaia in Riviera di Chiaia 212

Parcheggio in strada: Zona Umberto e zona Villa Comunale