Conferenza stampa del progetto “Pronti, Via!”

Il giorno 26 agosto 2021, alle ore 9:30, in via Pietro Leone, a Caltanissetta ‒ all’uscita della rotatoria di fronte il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” ‒, si terrà la conferenza stampa, organizzata dalla Cooperativa Sociale Etnos e dalla Fondazione Exodus, per inaugurare la partenza della Carovana del progetto “Pronti, Via!” e per presentare l’installazione monumentale, ideata per l’occasione, dall’artista Alberto Antonio Foresta e intitolata “Caeli”.

“Pronti, Via!” è un intervento quadriennale nato per dare una risposta psico-socio-educativa a minori sottoposti a misure restrittive da parte della Autorità giudiziaria, attraverso il modello “Carovana”, un’intensa esperienza educativa itinerante che fa parte del DNA di Exodus e che mira a diventare proposta strutturata integrata dei servizi di giustizia per i minori. “Pronti, Via!” è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con Fondazione Exodus ente capofila e dieci partner sul territorio nazionale.

Tra questi, la Cooperativa Sociale Etnos, che ha aderito subito con entusiasmo al progetto, coinvolgendo l’Ufficio di Servizi Sociali per i minorenni di Caltanissetta e un’equipe di educatori al lavoro già da mesi per selezionare il gruppo di ragazzi che, dal 26 agosto, lungo “La via dei Frati”, da Caltanissetta a Cefalù, vivranno l’avventura educativa della Carovana Pronti, Via!

E per la partenza è stata scelta proprio Via Leone a Caltanissetta, dove l’artista Alberto Antonio Foresta ha deciso di realizzare la sua opera e a cui hanno partecipato anche i ragazzi del progetto. Si intitola “Caeli”, che significa “aria” e rappresenta il cammino, sia fisico, sia metafisico, come la Carovana. È un monito di libertà e di speranza.

