Condividi

Conferenza di presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione giovedì 24 novembre, alle ore 9.00, presso il Salone del Centro Studi Americani (via Michelangelo Caetani, 32 – RM).

L’appuntamento, vedrà la partecipazione di: Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA; Antonio Marzo, Generale Corpo d’Armata, Comandante Unità Forestali Ambientali Carabinieri; Patrick Oungre, Group Head of Innovation and Corporate Venture Capital, A2A; Luca Pagetti, Head of Startup Growth Financing Department at Intesa Sanpaolo Innovation Center; Stefano Sordelli, Future Mobility Director – Volkswagen Group Italia; Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia; Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences; Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

Inoltre, durante la conferenza stampa, sarà assegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle“: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

Il Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione è organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ed è patrocinato da: Parlamento Europeo; Commissione Europea; Anno Europeo dei Giovani; Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Regione Lazio; Comune di Roma.